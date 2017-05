dpa

Junge Liberale wollen Straße nach Genscher benennen

Die Jungen Liberalen setzen sich dafür ein, dass eine Straße in Berlin nach dem ehemaligen FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher benannt wird. Die Kurstraße am Werderschen Markt, wo das Auswärtige Amt sitzt, solle seinen Namen bekommen. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja unterstützte die Aktion der Partei-Jugendorganisation JuLis am Mittwoch. Der im vergangenen Jahr gestorbene Genscher stehe wie kein anderer für die Überwindung des geteilten Deutschlands. Mit der Straßen-Umbenennung könne sein politisches Erbe gewürdigt werden, erklärte die Fraktion. Am Samstag wollen die JuLis symbolisch ein neues Straßenschild anbringen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen