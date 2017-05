Innenministerium: Rechtsextreme Fan-Gruppe bleibt im Blick

Cottbus (dpa/bb) - Brandenburger Sicherheitsbehörden wollen eine rechtsextreme Fan-Gruppe in Cottbus trotz ihrer möglichen Auflösung weiter im Blick behalten. «So naiv sind wir nicht, dass wir hoffen, dass es wieder ruhig in der Stadt wird», sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, am Mittwoch.

Die Auflösung der rechtsextremen Fan-Gruppierung «Inferno Cottbus» - die diese auf Facebook bekannt gegeben hatte - werde zur Kenntnis genommen, fügte Decker hinzu. Er glaube aber nicht, dass sich das Problem mit einem Posting auf Facebook erledigt habe. «Wir bleiben aufmerksam», sagte er. Schon öfter hätten sich Gruppierungen aufgelöst und seien dann wieder aufgetaucht.

Der Staatsschutz ermittelt zu rechtsextremistischer Kriminalität innerhalb der Fan-Szene beim Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus. Die Gruppe «Inferno Cottbus» innerhalb des Netzwerkes wird vom Brandenburger Verfassungsschutz beobachtet. Der Gruppe werden auch rechtsextreme Aktivitäten außerhalb des Fußballstadions zugeordnet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

