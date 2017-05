Ministerium lässt Vorwürfe zu Abiprüfungen in Mathe prüfen

Nach Kritik von Brandenburger Schülern an Aufgaben in den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Mathematik lässt das Bildungsministerium den Vorgang prüfen. Um den Sachverhalt aufzuklären, seien Fragebögen an rund 170 Schulen mit gymnasialer Oberstufe geschickt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Fragen zu Themen gestellt wurden, die nicht im Unterricht behandelt wurden. Es sei um Aufgaben zu natürlichen Logarithmusfunktionen gegangen, die offenbar in einigen Schulen nicht gelehrt wurden, teilte das Ministerium mit.

Bis Donnerstag werden die Antworten aus den angeschriebenen Schulen erwartet. Den Schülern solle durch eventuelle Versäumnisse bei den Abiprüfungen kein Nachteil entstehen, hieß es.

Kritik, dass trotz unterschiedlichem Mathe-Unterricht in Berlin und Brandenburg die gleichen Fragen gestellt wurden, wies das Ministerium zurück. Es habe in mehreren Teilen auch unterschiedliche Aufgaben gegeben. Die in Berlin seien umfangreicher und schwieriger gewesen.

