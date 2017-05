116-Jährige «Pauline» nach Schönheitskur wieder im Museum

Ihr hohes Alter ist der 116-jährigen Berlinerin «Pauline» kaum anzusehen: Zweieinhalb Monate wurde die Gasag-Lok 1 aus dem ehemaligen Gaswerk Mariendorf restauriert. Nun kehrte sie in das Deutsche Technikmuseum Berlin zurück. Seit Mittwoch ist die Werkslok in ihren Originalfarben Schwarz und Rot im historischen Lokschuppen des Museums zu sehen, wie dieses mitteilte.

65 Jahre stand die Werkslok im Dienst des Gaswerks Mariendorf. Nach ihrer Ausmusterung im Jahr 1966 ging die 30 Tonnen schwere und 250 PS starke Gasag-Lok 1 an den Förderverein des Deutschen Technikmuseums Berlin über. In den darauf folgenden Jahren diente die Lok auf verschiedenen Veranstaltungen als beliebtes Schauobjekt, so auch bei der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) im Jahr 1977. Hier bekam das Fahrzeug einen grünen Anstrich. 1987 zog die Lok schließlich in das Deutsche Technikmuseum ein.