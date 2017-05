dpa

Innen-Staatssekretär: Berlin ist echter Spionage-Hotspot

Die deutsche Hauptstadt Berlin ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes wie in den 50er- und 60er-Jahren eine Hochburg der Spionage und der Spione. Man könne Berlin europaweit als «echten Spionage-Hotspot» bezeichnen, sagte der Berliner Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz. Die Situation derzeit sei «vergleichbar mit der Zeit des Kalten Krieges». Das liege schon an der heutigen Rolle als Regierungssitz und Ort von mehr als 150 Botschaften, von denen zum Teil die Spionagetätigkeit ausgehe.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen