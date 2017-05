Linke contra Kraft: Wir haben keinen Cent Schulden gemacht

Die Linkspartei in Brandenburg hat die Kritik der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) an ihrer Finanzpolitik zurückgewiesen. In Brandenburg habe die an der Regierung beteiligte Linke mit ihrem Finanzminister Christian Görke seit 2011 keinen einzigen Cent Schulden gemacht, erklärte Landesgeschäftsführerin Anja Mayer am Mittwoch. Dagegen habe Kraft für das vergangene Jahr 1,8 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant. Kraft hatte zuvor im Sender WDR5 eine Koalition mit der Linken abgelehnt und ihr vorgehalten, unbezahlbare Forderungen zu stellen. «Das ist doch ein Witz: Frau Kraft hat Schulden ohne Ende gemacht, sie hat noch nie einen schuldenfreien Haushalt vorgelegt», sagte Mayer. In Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

