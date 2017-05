dpa

Hertha-Profi Plattenhardt meldet sich fit

Berlin (dpa) – Hertha-Profi Marvin Plattenhardt sieht sich bereit für das letzte Saison-Auswärtsspiel von Hertha BSC am Samstag beim bereits feststehenden Absteiger Darmstadt 98. «Ich fühle mich absolut fit und bin einsatzbereit», sagte der Linksverteidiger nach dem Training am Mittwoch. Plattenhardt war erst am Vortag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, nachdem er die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst hatte.

Stürmer Vedad Ibisevic absolvierte wegen leichter muskulärer Probleme weiter nur eine individuelle Einheit. Der Kapitän soll aber am Donnerstag wieder mit dem Team trainieren, teilte Trainer Pal Dardai mit. Das Mitwirken von Ibisevic in Darmstadt sei nicht gefährdet.

Dagegen kommt für Niklas Stark das Spiel noch zu früh. Die Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp sind nach der jeweils fünften Gelben Karte gesperrt. Fabian Lustenberger muss weiter verletzt pausieren. Hertha liegt in der Tabelle mit 46 Punkten auf Rang sechs.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen