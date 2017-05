Kulturpreis der Freimaurer für Uwe Tellkamp

Der Schriftsteller Uwe Tellkamp («Der Turm») erhält den mit 10.000 Euro dotierten Kulturpreis der Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland. Das teilte der Suhrkamp Verlag am Mittwoch mit. «Uwe Tellkamp führt in seinen Werken in einer symbolischen, gleichnishaften Erzählweise auf unterschiedlichen Wegen seinem Leser die Bedeutung der aufklärerischen Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität vor Augen», heißt es in der Begründung.

Die Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer mit Sitz in Berlin ist eigenen Angaben zufolge mit fast 10.000 Mitgliedern die bedeutendste deutsche Großloge. Der Männerbund fühlt sich der Humanität verpflichtet. Der seit 1966 mehrfach vergebene Kulturpreis soll beim Großlogentreffen am 25. Mai in Dresden verliehen werden.

Quelle: dpa

