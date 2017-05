ALBA Berlin will Bayern-Lauf stoppen

Im Viertelfinal-Playoff muss der Ausgleich her. Die Heimarena soll helfen. Dazu will ALBA Berlin den Favoriten Bayern München mit einer harten Defensive überraschen.

Berlin (dpa) - ALBA Berlin setzt im zweiten Viertelfinal-Spiel um die deutsche Meisterschaft gegen Bayern München auf den Heimvorteil und einen Überraschungseffekt. «Mit der Energie, die wir zu Hause haben, wollen wir das Spiel knapp halten. Und sobald wir eine Chance sehen, werden wir da sein», erklärte Trainer Thomas Päch zur Partie am Donnerstag in der Arena am Ostbahnhof. Nach der klaren 68:95-Auftaktniederlage stehen die Berliner in der Serie «Best of Five» unter Druck. «Wir müssen jetzt kämpfen, um zurückzukommen», fordert Spielmacher Peyton Siva. Sonst droht das schnelle Saison-Aus.