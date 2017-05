Rot-rote Koalition: Initiative gegen Kreisreform ablehnen

Brandenburgs rot-rote Koalition hält an ihrer Kreisreform fest - auch wenn es wesentliche Änderungen gibt. Die CDU spricht angesichts der 130.000 gesammelten Unterschriften gegen die Reform von einem Akt der Respektlosigkeit.

Rund 130.000 Bürger hatten sich per Unterschrift gegen die Reform ausgesprochen. Folgt der Landtag dem nicht, ist der Weg frei für ein Volksbegehren, danach wäre ein Volksentscheid denkbar. Die Regierung will die Zahl der Landkreise von 14 auf 11 reduzieren. Von den bisher vier kreisfreien Städten soll nur Potsdam eigenständig bleiben.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jan Redmann, sprach im Ausschuss von einem «Akt der Respektlosigkeit» gegenüber den rund 130.000 Bürgern. Weil es auch keine relevante Funktionalreform gebe, sei die zwangsweise Neugliederung der Kreise überflüssig. Dagegen meinte SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz, man habe sich mit den Wünschen der Initiative auseinandergesetzt und Änderungen vorgenommen. Es sei aber falsch, an den bisherigen Kreisen genau so festzuhalten.

«SPD und Linke versuchen, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. In verdrehten Formulierungen wird behauptet, man finde viele Forderungen der Kreisreformgegner nachvollziehbar oder gar annehmbar», meinte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben in einer Mitteilung». «Die Realität zeigt jedoch, dass man bei SPD und Linke in keiner Weise bereit ist, von der Zerschlagung ganzer Landkreise, der Abschaffung Kreisfreier Städte und der Abwicklung von Kreisstädten abzulassen». Die zur Schau getragene Kompromissbereitschaft sei «nicht mehr als laienhaftes Polittheater».