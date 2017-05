25 Bewerbungen für Beeskower Burgschreiber-Stelle

25 Bewerber wollen 25. Burgschreiber von Beeskow (Märkisch-Oderland) werden. 14 Männer und elf Frauen meldeten fristgemäß bis zum Ende der Ausschreibungsfrist Ende April ihr Interesse an, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Darunter sind den Angaben zufolge acht Berliner Autoren. Drei stammen aus Österreich, der Rest aus ganz Deutschland. Sie wollen sich literarisch aktiv in das gesellschaftliche Leben der Region einbringen. Wann die Jury über die Besetzung entscheidet, steht noch nicht fest. Der Burgschreiber soll am 9. September seine Antrittslesung halten.

Erstmals wurde das Amt 1993 vergeben. Für ein halbes Jahr erhalten die Autoren ein monatliches Förderstipendium von 750 Euro sowie freien Wohn- und Arbeitsraum in der Burg.

Quelle: dpa

