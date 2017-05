Landesverfassungsgericht will elektronischen Briefkasten

Brandenburgs Landesverfassungsgericht will seine Arbeit mit einer elektronischen Akte und einem elektronischen Briefkasten verbessern. Es sei fast schon anachronistisch, dass derzeit die kompletten Akten in Papierform geführt werden, sagte Präsident Jes Möller am Mittwoch bei einer Anhörung im Hauptausschuss des Potsdamer Landtags.

Bei einer elektronischen Akte würden alle Dokumente eingescannt und so auch allen Richtern zur Verfügung gestellt. Bundesweit würde Brandenburg unter den Landesverfassungsgerichten dann zu den Vorreitern zählen, sagte Möller. Er hatte zuvor in einem Brief an das Parlament eine für die elektronische Akte notwendige Anpassung des Gesetzes zum Landesverfassungsgericht gefordert.

Mehrere Abgeordnete signalisierten Zustimmung zur Forderung, eine Arbeitsgruppe soll nun einen Gesetzesentwurf vorbereiten. Er soll dann nach der Sommerpause beraten werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

