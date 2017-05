Polizeieinsatz nach gewaltsamem Tod einer 45-Jährigen

Berlin (dpa/bb) - Rund zwei Wochen nach dem Fund einer getöteten 45-Jährigen in Berlin-Kaulsdorf sucht die Polizei dort mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach ihrem verdächtigen Lebensgefährten. Rund 30 Einsatzkräfte durchkämmten am Mittwoch das Gelände nahe dem U-Bahnhof Wuhletal mit einem bewaldeten Berg, einem Feld sowie Sträuchern und Bäumen. «Von dem Verdächtigen fehlt seit dem Tattag jede Spur», sagte ein Polizeisprecher. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der 48-Jährige selbst getötet hat. Der Tatort liegt in der Nähe.

Die Leiche der Frau war am 26. April in ihrem Haus im Münsterberger Weg gefunden worden. Laut Obduktion starb die 45-Jährige durch einen Angriff gegen ihren Hals.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

