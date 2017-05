Getötete Frau: Verdächtiger Lebensgefährte nicht gefunden

Berlin (dpa/bb) - Nach der Tötung einer Frau aus Berlin-Kaulsdorf geht die Suche nach dem tatverdächtigen Lebensgefährten weiter. Nach der Veröffentlichung eines Fotos des Mannes am Mittwoch erhielt die Polizei mehrere Hinweise. Bisher sei aber keine heiße Spur darunter, teilte ein Polizeisprecher mit. Jedem der zehn Hinweise, die bis Donnerstagvormittag bei der Polizei eingegangen waren, werde nachgegangen.

Mit dem Foto des 48-Jährigen richteten sich Polizei und Staatsanwaltschaft an die Bevölkerung, nachdem am Mittwoch eine groß angelegte Suchaktion im Umfeld des Tatorts nahe des U-Bahnhofs Wuhletal nach dem Mann ergebnislos verlief. Vor rund zwei Wochen war dort in ihrem Haus die Leiche der 45-Jährigen gefunden worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann sich selbst getötet hat.