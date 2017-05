Mann getötet und in Brunnen geworfen: Mordprozess gestartet

Ein 34-Jähriger soll aus Eifersucht und Geldnot seinen Partner erschlagen und ihn in einem Brunnen versenkt haben. Erst Jahre später fanden sich die Knochenreste. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Für die Verteidigung sitzt der Falsche auf der Anklagebank.

Neuruppin/Neubrandenburg (dpa/bb) - Knapp zwei Jahre nach dem Fund eines Skeletts in einem uckermärkischen Brunnen steht der ehemalige Lebenspartner des Opfers wegen Mordes vor Gericht. Der 34-Jährige soll 2009 aus Eifersucht und finanziellen Sorgen auf dem gemeinsamen Anwesen in Schönermark bei Prenzlau seinen Partner erschlagen und in einen sechs Meter tiefen Brunnen geworfen haben. Die Anklage spricht von Mord aus Habgier und anderen niedrigen Beweggründen. Der Prozess startete am Mittwoch am Landgericht Neuruppin.