Bande junger Männer sticht bei Raub auf Mann ein

Eine Bande junger Männer hat in Berlin mitten auf der Straße einen Mann überfallen, mit einer Stichwaffe verletzt und ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die sechs- bis siebenköpfige Gruppe den 34-Jährigen am Dienstagnachmittag an der Prenzlauer Promenade in Prenzlauer Berg zunächst angesprochen und nach Geld gefragt. Der Mann wurde zu Boden gestoßen. Die Räuber nahmen ihm seine Geldbörse und seinen Personalausweis weg. Zudem erlitt das Opfer Stichverletzungen - durch welche Tatwaffe, war zunächst unklar. Die Täter flüchteten. Ihr Alter schätzte das Opfer auf 18 bis 20 Jahre, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Mai 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

