Behindertenbeauftragter forder Wahlrecht für Behinderte

Behinderten darf nach Ansicht des Brandenburger Landesbehindertenbeauftragten, Jürgen Dusel, das Wahlrecht nicht pauschal verwehrt werden. «Die Betroffenen werden dadurch diskreditiert», sagte Dusel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag will er im Innenausschuss des Landestags dafür werben, das Landeswahlgesetz in Brandenburg entsprechend zu ändern. Bundesweit sind 84 550 Menschen von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen - weil ihnen ein Betreuer zur Seite steht oder weil sie als schuldunfähige Straftäter in einem psychiatrischen Krankenhaus sind. In Brandenburg fallen nach Dusels Angaben etwa 2500 Menschen unter diese Ausschlusskriterien.

