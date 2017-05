dpa

Ausschuss diskutiert über Randale am 1. Mai

Zehn Tage nach dem 1. Mai sind die kurzen Krawalle am Abend des Feiertags in Kreuzberg noch einmal Thema für das Landesparlament. Der Ausschuss für Verfassungsschutz will heute über Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden über die gewaltbereite linksextremistische Szene sprechen. Weitere Themen sind die Tätigkeiten von ausländischen Geheimdiensten in Berlin und die Entwicklung der rechtslastigen «Identitären Bewegung».

