Steffel als Füchse-Präsident wiedergewählt

Frank Steffel ist am Dienstag für eine weitere zweijährige Amtszeit als Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin einstimmig wiedergewählt worden. Der CDU-Politiker ist seit 12 im Amt. «Nach den letzten Jahren, in denen wir den Deutschen Pokal, den Europa-Pokal und zweimal den Weltpokal gewonnen haben, wollen wir in den kommenden Jahren deutscher Meister werden», formulierte Steffel ein ehrgeiziges Ziel.

Unter Steffels Verantwortung ist der Verein von 2.000 Mitgliedern auf über 3.600 gewachsen und gilt als wirtschaftlich saniert.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 22:50 Uhr

Quelle: dpa

