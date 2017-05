dpa

Plattenhardt bei Hertha wieder im Mannschaftstraining

Marvin Plattenhardt ist am Dienstag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Linksverteidiger war in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Ob der 25-Jährige im Auswärtsspiel am Samstag bei Darmstadt 98 wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss.

Plattenhardt selbst sagte nach der Übungseinheit zwar, er sei bereit, Hertha-Trainer Pal Dardai zeigte sich jedoch skeptisch: «Die Woche ist noch lang, bei einer Muskelverletzung müssen wir tierisch aufpassen.»

Niklas Stark trainierte erstmals wieder individuell auf dem Schenckendorffplatz, nachdem er die vergangenen vier Wochen aufgrund einer Knochenhautverletzung gefehlt hatte. Dardai rechnet jedoch nicht damit, dass der U-21-Nationalspieler schon in Darmstadt wieder zur Verfügung steht. «Wenn Niklas am Donnerstag zu mir kommt und mit der Mannschaft trainieren kann, bin ich sehr happy», sagte der Ungar, «aber ich glaube nicht daran.»

Nach den Gelbsperren für die beiden etatmäßigen Innenverteidiger Sebastian Langkamp und John Anthony Brooks könnte Stark wieder ins Abwehrzentrum der Berliner rücken.

Vedad Ibisevic fehlte am Dienstag. Der Kapitän habe «leichte muskuläre Probleme», teilte Dardai mit. Sein Einsatz in Darmstadt sei aber nicht gefährdet.

