dpa

Strandbad Weißensee hofft auf Sommersaison

Der Betreiber des Strandbads Weißensee hofft trotz der Abwasserprobleme auf einen Weiterbetrieb in nächster Zeit. Mit Hilfe von Toilettencontainern und Ausschankwagen für Getränke könne das Bad möglicherweise wieder öffnen, sagte Alexander Schüller am Dienstag. Bei Bauarbeiten in der Umgebung wurde ein Abflussrohr beschädigt, so dass Abwasser aus Duschen, Toiletten und dem Kneipenbetrieb des Strandbades im Boden landet. Deswegen wurde das Bad geschlossen.

Wie lange die Reparatur dauern wird und wer den Schaden und den Einnahme-Ausfall von vielen zehntausend Euro bezahlt, sei offen, sagte Schüller. Am Mittwoch wolle er nach einer Beratung mit seinem Anwalt entscheiden, ob er Insolvenz anmeldet, um die Gehälter der Saisonangestellten vorerst weiterbezahlen zu können.

Das Strandbad Weißensee bietet neben der Bademöglichkeit und dem kleinen Strand an dem kleinen See im Nordosten der Hauptstadt einen bis in die Nacht geöffneten Biergarten, einen Grill und Platz für Veranstaltungen und Feiern. Rund 80 Prozent des Umsatzes werden mit Getränken und Essen eingenommen. In den vergangenen Jahren wurde das Strandbad immer beliebter und war besonders an den Sommerwochenenden sehr voll.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen