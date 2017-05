Opposition fordert mehr Engagement für verfolgte Jesiden

Anlässlich des bevorstehenden Besuchs des geistlichen Oberhaupts der Jesiden im Brandenburger Landtag fordert die Opposition mehr Engagement für die von der Terrormiliz IS verfolgte Religionsgemeinschaft. In einem gemeinsamen Antrag, den CDU und Grüne am Dienstag vorstellten, heißt es, die Gräueltaten des IS im Irak und in Syrien seien Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gar Völkermord. Die Landesregierung solle sich dafür einsetzen, dass dies auf Bundesebene auch so benannt und der Islamische Staat zur Rechenschaft gezogen werden könne.

«Es geht um ein klares Signal an die Täter», sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben. Vor einem Monat hatte die Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen, die aus der Gefangenschaft des IS entkommene Jesidin Nadia Murad, eine bewegende Rede vor dem Brandenburger Parlament gehalten. Sie hatte von einem Völkermord gesprochen.

In der kommenden Woche wird zur Landtagssitzung eine Delegation der Jesiden erwartet. Eingeladen ist auch das geistliche Oberhaupt Baba Sheikh. Das Präsidium will an diesem Mittwoch entscheiden, ob er auch eine Rede vor den Abgeordneten halten darf. Der Landtag hatte sich im Dezember mit großer Mehrheit für die Aufnahme einer begrenzten Zahl von Jesiden ausgesprochen.

Quelle: dpa

