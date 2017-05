dpa

Weitere Leichen in Rotarmisten-Massengrab entdeckt

Aus einem Massengrab nahe Seelow (Märkisch-Oderland) direkt an der Bundesstraße 1 sind bislang die Überreste von 25 gefallenen Rotarmisten geborgen worden. «Wir haben eine zweite Reihe entdeckt, so dass die Leichenzahl noch steigen wird», erklärte Umbetter Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräber am Dienstag. Überprüfungen der russischen Botschaft in Berlin zufolge seien historische Aufzeichnungen entdeckt worden, die auf den Bestattungsort in den Seelower Höhen hindeuten. Details hierzu nannte Kozlowski nicht.

Munitionsexperten waren im Zuge von Bauarbeiten an einem Radweg in der vergangenen Woche auf Knochenteile gestoßen und hatten dies dem Volksbund gemeldet. Seit Montag werden Überreste geborgen. Sie sollen im kommenden Jahr in der russischen Kriegsgräberstätte Lebus würdig beigesetzt werden.

