Experte: Polizei in sozialen Medien immer noch rückständig

Die Social-Media-Arbeit der Polizei in Deutschland hat zwar an Fahrt gewonnen, bleibt nach Ansicht eines Experten aber im internationalen Vergleich zurück. 2012 gab es deutschlandweit gerade mal 19 Polizei-Accounts auf Twitter, Facebook oder Snapchat, inzwischen sind es etwa 216 Konten, wie Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger am Dienstag auf der re:publica in Berlin erklärte. «Das ist zwar ein deutlicher Anstieg, in anderen Ländern sieht es aber ganz anders aus.» Beispielsweise in den viel kleineren Niederlanden seien es etwa 2500 Accounts. Dort haben demnach viele Polizisten persönliche Accounts und die Bürger direkte digitale Ansprechpartner.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 13:20 Uhr

