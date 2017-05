Verurteilter Betrüger an Grenze verhaftet

Eine deutsch-polnische Streife hat auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) einen verurteilten Betrüger gefasst. Grenzschützer unterzogen den Wagen eines 27-Jährigen am Montag einer Routinekontrolle, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Beim Datenabgleich seiner Papiere fiel auf, dass er vom Amtsgericht Delmenhorst (Niedersachsen) 2012 wegen Betrugs verurteilt worden war. Seine Haftstrafe von zwei Monaten trat er aber nie an. Der Mann wurde in eine Brandenburger Haftanstalt gebracht.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

