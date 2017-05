Containerheime für Flüchtlinge kosten mehr Geld

An den aus Containern bestehenden Tempo Homes für Flüchtlinge scheiden sich die Geister: Sie sind zwar besser als Notunterkünfte, haben aber eine begrenzte Nutzungsdauer. Und sie kosten eine Menge Geld, wie sich nun zeigt.

Berlin (dpa/bb) - Die Containerdörfer für Flüchtlinge in Berlin werden teurer als geplant, sind dafür aber auch besser ausgestattet. Statt der ursprünglich veranschlagten 78 Millionen Euro sind nun 110 Millionen Euro für den Bau der so genannten Tempo Homes vorgesehen. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses bewilligte die Aufstockung der Mittel bereits am 29. März, wie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus dem Parlament bestätigt wurde. Außerdem sollen wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen nur noch 23 statt 30 dieser Unterkünfte entstehen.