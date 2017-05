dpa

Containerdörfer für Flüchtlinge teurer als geplant

Die Containerdörfer für Flüchtlinge in Berlin werden teurer als geplant: Statt wie ursprünglich veranschlagt 78 Millionen Euro soll der Bau der so genannten Tempo Homes nunmehr 110 Millionen Euro kosten. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses bewilligte die Aufstockung der Mittel bereits am 29. März, wie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus dem Parlament bestätigt wurde. Außerdem sollen wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen nur noch 23 statt wie bisher geplant 30 dieser Unterkünfte entstehen.

Als erstes hatte die «Berliner Morgenpost» über den Vorgang berichtet, der im Hauptausschuss als vertraulich eingestuft worden war. Die Berliner Immobilien-Management-Gesellschaft BIM und die Finanzverwaltung begründeten den Kostenanstieg mit einer verbesserten Ausstattung der Tempo Homes, zu der nun unter anderem Küchen, Waschmaschinen oder W-Lan gehören, und mit aufwendiger gestalteten Außenanlagen mit Spielplätzen oder Begegnungsorten für die Bewohner. Auch die Erschließung der Grundstücke oder Fehler bei Logistik und Bau hatten demnach höhere Kosten zur Folge.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

