Deges: Wochenendarbeit an Autobahn-Baustelle zu teuer

Die bundeseigene Planungsgesellschaft Deges lehnt reguläre Wochenendschichten zur Beschleunigung der Bauarbeiten am südlichen Berliner Autobahnring ab. «Die mit der Wochenendarbeit verbundenen Kosten geben den Ausschlag», sagte Sprecher Lutz Günther am Dienstag.

Am Montag hatten die Deges und das Verkehrsministerium in Potsdam Pläne vorgestellt, wie die Bauarbeiten wegen der vielen Unfälle und Staus beschleunigt werden können. Ein erster Abschnitt soll demnach durch die Aufteilung in einzelne Abschnitte im August 2018 achtspurig ausgebaut sein, der Rest folgt bis Mai 2020. Ursprünglich sollten die vor gut einem Jahr begonnenen Bauarbeiten bis Herbst 2020 dauern.