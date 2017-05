Spandau im Halbfinale großer Favorit gegen Potsdam

Am Mittwoch beginnen die Halbfinal-Playoffs um die 96. Deutsche Meisterschaft im Wasserball mit dem großen Favoriten Spandau 04. Dabei treffen Titelverteidiger Spandau, Erster der Bundesliga-Hauptrunde, und der Vierte, OSC Potsdam, sowie Waspo Hannover (2.) und ASC Duisburg (3.) aufeinander.

In der Auftaktpartie ist der jeweils schlechter Platzierte Gastgeber, dann folgen am Wochenende zwei Heimpartien des Favoriten. Hat danach keiner der beiden Rivalen drei Siege auf dem Konto, folgen maximal zwei weitere Matches mit wechselndem Austragungsort. Spandau ist nicht nur im Lokalderby mit Kooperationspartner OSC hoher Favorit. Alle drei Saisonduelle gingen klar an den Titelverteidiger, der die erneute Meisterschaft anpeilt.