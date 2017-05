Zalando will bei Männern stärker punkten

Berlin (dpa) - Der Berliner Modehändler Zalando setzt stärker auf männliche Kundschaft. Drei Viertel der Kunden seien Frauen, sagte Finanzvorstand Rubin Ritter am Dienstag. Zugleich sagte er: «Wir sehen ein großes Potenzial, den Anteil der männlichen Kunden zu erhöhen.» Ritter verwies auf entsprechende Werbekampagnen.

Die Bilanz des Online-Händlers für die ersten drei Monaten 2017 war wieder durch hohe Investitionen geprägt, durch die Zalando weitere Marktanteile gewinnen will. So können in weiteren deutschen Städten Kunden ihre Bestellungen am selben Tag erhalten. Auch die Tests mit Retouren-Abholungen wurden ausgeweitet.