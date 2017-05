Zwei Unbekannte überfallen Tankstelle

Berlin (dpa/bb) - Zwei Unbekannte haben einen Tankstelle in Berlin-Lankwitz überfallen. Die beiden Männer betraten am Montagabend das Gebäude in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie bedrohten einen 39-jährigen Angestellten mit Schusswaffen und forderten Geld. Einer der Täter nahm sich Geld aus der Kasse und Tabakwaren. Die beiden Unbekannten flüchteten mit ihrer Beute. Der Angestellte blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 9. Mai 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen