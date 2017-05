Mann in Moabit homphob beleidigt

Berlin (dpa/bb) - Ein 35-jähriger Mann ist in Berlin-Moabit von zwei Unbekannten homophob beleidigt worden. Die beiden Männer klopften am Montagabend an der Wohnungstür des Mannes in der Lehrter Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie forderten ihn auf, die Musik leiser zu machen und beleidigten ihn homophob. Der 35-Jährige schloss die Tür, die Unbekannten flüchteten.

