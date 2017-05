dpa

Feuerattacke auf Obdachlosen an Weihnachten: Prozessbeginn

Gut vier Monate nach der Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof müssen sich von heute an sieben Verdächtige vor dem Landgericht verantworten. Sechs von ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen, dem siebten unterlassene Hilfeleistung. Die jungen Männer sollen in der Weihnachtsnacht zum 25. Dezember 2016 versucht haben, den schlafenden Mann anzuzünden. Der Angriff hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst. Nur das Eingreifen von Fahrgästen verhinderte im Kreuzberger U-Bahnhof Schönleinstraße laut Staatsanwaltschaft Schlimmeres. Sie löschten demnach die Flammen, der Obdachlose aus Polen wurde gerettet.

