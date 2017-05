Chemiearbeiter: Arbeitszeitverkürzung für mehr Flexibilität

Die Arbeitszeit in der Ost-Chemie ist künftig nicht mehr starr. Unternehmen und Mitarbeiter können das miteinander regeln und vereinbaren. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind zufrieden.

Potsdam (dpa/bb) - Die rund 30 500 Beschäftigten der ostdeutschen Chemie-Industrie verabschieden sich von der 40-Stunden-Woche und arbeiten bei vollem Lohnausgleich künftig 90 Minuten weniger. Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie sowie der Arbeitgeberverband Nordostchemie verständigten sich am Dienstag in Potsdam auf einen entsprechenden Manteltarifvertrag. In der fünften Verhandlungsrunde entschieden sich beide Seiten für die Verkürzung in drei Stufen von Januar 2019 bis Januar 2023.