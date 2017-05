Unions Aufstiegstraum praktisch dahin: «realistisch sein»

Das 1:3 in Braunschweig beendet den Aufstiegskampf des 1. FC Union. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Hannover sind die Chancen nur noch theoretischer Natur. Wieder einmal brachte ein Platzverweis die «Eisernen» entscheidend in den Nachteil.

Braunschweig (dpa) - Das war es praktisch für die Aufstiegsträume des 1. FC Union - das Unternehmen 1. Bundesliga muss verschoben werden. Die «Eisernen» unterlagen am Montag im Aufstiegs-«Endspiel» bei Eintracht Braunschweig mit 1:3 (0:1) und haben damit den Anschluss zum Spitzentrio verloren. «Sechs Punkte Rückstand und sechs Tore - da muss man realistisch sein», erklärte Union-Trainer Jens Keller. Zwar werde sein Team die letzten beiden Saisonspiele in der 2. Fußball-Bundesliga «nicht abschenken», sagte der Berliner Coach. Aber sein Team muss in der nächsten Saison wohl einen neuen Anlauf nehmen.