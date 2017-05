dpa

Noch kein Generalstaatsanwalt: FDP fordert Neuausschreibung

Im Streit um den künftigen Chefankläger für Berlin hat die oppositionelle FDP eine neue Ausschreibung gefordert. Bei dem jetzigen Verfahren zur Neubesetzung des Generalstaatsanwalts-Postens sei kein Ende in Sicht, sagte der FDP-Abgeordnete Holger Krestel am Montag. Reformen in der Staatsanwaltschaft seien dringend nötig, kämen aber nicht voran. Zudem müsse mit Klagen unterlegener Bewerber gerechnet werden.

Es geht um Spekulationen, wonach Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers den Posten des Generalstaatsanwalts nach einem umstrittenen Verfahren bekommen soll. Die Verwaltung von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hat sich zu dem Namen bislang nicht geäußert. Verwiesen wurde auf das laufende Auswahlverfahren.

Der Vorschlag für die Neubesetzung liege in einer Personalvertretung zur Beratung, so die Justizverwaltung. Wie lange das dauere, sei unklar. Der Senator hatte zuletzt im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses eingeräumt, es gehe nicht alles so schnell wie gewünscht. Ursprünglich hatte er eine Entscheidung bis Ende März angekündigt. Eine neue zeitliche Prognose wollte er nicht abgeben.

Laut Justizverwaltung läuft der bereits verlängerte Vertrag des bisherigen Amtsinhabers Ralf Rother Ende Juli aus. Er hatte seine Pensionierung wegen der ungeklärten Nachfolge verschoben. Es gebe keine Gespräche zu einer nochmaligen Vertragsverlängerung, hieß es nun. Die Stelle war im November 2015 ausgeschrieben worden.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen