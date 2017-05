Viele Delegierte bei Trachtentag im Spreewald erwartet

Jede Menge Trachten werden am Wochenende in der Spreewaldstadt Lübben zu sehen sein. Vom 12. bis zum 14. Mai wird der Deutsche Trachtentag in der Kleinstadt ausgerichtet, es kommen mehr als 100 Delegierte, wie der Deutsche Trachtenverband am Montag ankündigte. Die Bundesversammlung der Trachtenträger aus den Bundesländern tagt jedes Jahr an einem anderen Ort. Höhepunkt des mehrtägigen Treffens ist am Samstag die Bekanntgabe der «Tracht des Jahres». 2018 wird der Trachtentag laut Verband im hessischen Marburg ausgerichtet. Eine Million Mitglieder zählt der Verein nach eigenen Angaben.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

