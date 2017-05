dpa

Kaum Stimmen für Le Pen von Berliner Franzosen

Die in Berlin lebenden Franzosen haben bei der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am Sonntag mit großer Mehrheit für Emmanuel Macron gestimmt. Der sozialliberale Wahlsieger erhielt nach Angaben der französischen Botschaft vom Montag 7237 Stimmen und damit knapp 94 Prozent der abgegebenen Stimmen. Für die Kandidatin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, stimmten demnach nur 236 Menschen (gut drei Prozent). 239 Stimmen waren ungültig. Ähnlich wie an der ersten Runde beteiligten sich an der Stichwahl rund 65 Prozent der knapp 12 000 wahlberechtigten Franzosen in Berlin.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 17:20 Uhr

