70 Millionen Euro für Wachleute aus 67 Wachschutzfirmen

Das Land Berlin hat allein in den vergangenen zehn Jahren fast 70 Wachschutzfirmen beauftragt. Mehr als 70 Millionen Euro wurden in dieser Zeit für die privaten Wachleute und Pförtner an die Firmen gezahlt. Das geht aus einer Antwort der Senatssozialverwaltung auf eine SPD-Anfrage hervor. Die Ausgaben stiegen besonders in den Jahren 2014 bis 2016 durch den großen Andrang der Flüchtlinge. Die «Berliner Morgenpost» hatte zuerst über das Thema berichtet.

Allein vor und im damaligen Flüchtlingsamt Lageso in der Turmstraße in Moabit standen nach einer Aufstellung der zuständigen Firma in manchen Sommermonaten 2016 fast 80 Wachleute, um die chaotische Situation zu bewältigen.

Der SPD-Abgeordnete Tom Schreiber hatte den Einsatz der Wachleute von privaten Firmen immer wieder kritisiert. Er forderte, Berlin müsse mehr auf Wachleute, die bei der Polizei beim sogenannten Zentralen Objektschutz angestellt sind, zurückgreifen. Der Senat betonte jetzt, diese Polizei-Angestellten seien für einfache Pförtnerdienste und Wachestehen vor den Behörden des Landes möglicherweise überqualifiziert.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

