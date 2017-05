dpa

«Stunde der Gartenvögel»: Wieder Zählaktion am Wochenende

Vogelfreunde aus ganz Brandenburg sind am Wochenende aufgerufen, eine Stunde lang Gartenvögel in Parks und Gärten sowie auf Balkons zu zählen. Eine Stunde lang sollten vom 12. bis zum 14. Mai alle Tiere gezählt und dem Naturschutzbund (Nabu) online gemeldet werden, teilte eine Verbandssprecherin am Montag in Potsdam mit. Mit Hilfe von Deutschlands größtem Bürgerforschungsprojekt will der Nabu die Bestandsentwicklung der heimischen Vogelwelt registrieren.

An der Gartenvogelzählung nahmen im vergangenen Jahr allein 2116 märkische Vogelfreunde teil - bundesweit waren es 44 738. Dabei wurden zwischen Elbe und Oder Haussperling, Star, Feldsperling, Amsel, Kohlmeise und Blaumeise am häufigsten gezählt. «Wir sind sehr gespannt, wie sich das bisher doch eher kalte und damit insektenarme Frühjahr auswirkt», sagte Nabu-Referentin Manuela Brecht. Das Gros der Spätzieher wie Schwalben und Mauersegler ließen noch auf sich warten, doch das könne sich mit einigen warmen Frühlingstagen schnell ändern.

