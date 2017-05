Staatliche Verantwortung für sorbische Sprachschule

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) hat seine Forderung nach einer professionellen Sprachschule für Sorbisch-Lehrer bekräftigt. «Für eine solche Einrichtung sehe ich die staatliche Verantwortung. Es ist niemandem geholfen, eine Sprachweiterbildung nebenbei zu machen», sagte der Politiker am Montag in Bautzen.

Die Ausbildung sollte sich an bereits ausgebildete Pädagogen richten. Das Angebot komme für deutsche wie für tschechische Lehrer in Frage. Eine erste Informationsveranstaltung für Interessenten aus dem Nachbarland gibt es am Freitag in Prag.