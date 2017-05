Bund stockt Zuschüsse für Hauptstadt auf

Berlin genießt als Hauptstadt eine Sonderstellung in Deutschland, deshalb engagiert sich auch der Bund hier auf besondere Weise. Nun steht fest, was er künftig wofür zahlt.

Berlin (dpa/bb) - Der Bund erhöht seine Zuschüsse für Kultur und Sicherheit in Berlin. Nach fast zweijährigen, teils zähen Verhandlungen unterzeichneten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und andere Vertreter beider Seiten am Montag einen neuen Hauptstadtfinanzierungvertrag.

Müller nannte den Vertrag einen großen Schritt nach vorn. «Der Bund erkennt damit die Anstrengungen des Landes Berlin und die Bedeutung der Hauptstadt für das ganze Land an.» Er sprach von «harten Verhandlungen« gerade in den letzten Monaten, am Ende sei mit dem Gesamtpaket ein guter Interessenausgleich gelungen.

Im Kulturbereich setzt der Bund die Förderung diverser Institutionen fort und beteiligt sich zudem erstmals an der Opernstiftung mit 10 Millionen Euro und an den Berliner Philharmonikern mit 7,5 Millionen Euro jährlich. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einem «starken Akzent in der Musik».

Wichtig in dem Zusammenhang: Beide Seiten tauschen vier landeseigene, aber schon länger vom Bund genutzte Kulturgrundstücke der Akademie der Künste, des Martin-Gropius-Baus, des Hauses der Kulturen der Welt und der Stiftung Jüdisches Museum gegen das sogenannte Dragoner-Areal in Kreuzberg, auf dem das Land nicht zuletzt Wohnungen bauen will. Einen weiteren Tausch gibt es zwischen Bundesflächen des Flughafens Tegel und der Bauakademie mit Wertausgleich. Berlin kauft außerdem das Haus der Statistik am Alexanderplatz vom Bund.