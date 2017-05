dpa

Berlin: Neuem Hauptstadtvertrag, mehr Geld vom Bund

Berlin erhält mehr Geld vom Bund für Sicherheit, Kultur und Infrastruktur. Vertreter beider Seiten unterzeichneten am Montag nach fast zweijährigen Verhandlungen einen neuen Hauptstadtvertrag. Berlin stehen damit von 2018 bis 2027 rund zwei Milliarden Euro für hauptstadtbedingte Ausgaben zur Verfügung, 50 Millionen Euro mehr als bisher. Große Veränderungen gibt es im Kulturbereich: Der Bund beteiligt sich an den Berliner Philharmonikern und der Opernstiftung. Der Zuschuss für Sicherheit in der Hauptstadt wird schrittweise von derzeit 60 auf 120 Millionen Euro jährlich erhöht. Zudem ist ein Grundstückstausch geplant.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen