Meisterschaft adé: Turbine will Champions League sichern

Für die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam geht es nach dem wohl verlorenen Meisterschafts-Rennen um die Qualifikation für die Champions League. «Wir sind Zweiter, haben noch drei Spiele und wollen jetzt natürlich auch diesen zweiten Platz verteidigen», sagte Trainer Matthias Rudolph nach der 1:3-Heimniederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg: «Ich habe den Spielerinnen gesagt, dass das Ding spätestens morgen abgehakt ist und wir in den letzten drei Spielen voll angreifen.»

Nach dreijähriger Abstinenz will der zweimalige Champions-League-Sieger endlich wieder auf die europäische Bühne. Beim bislang letzten Auftritt in der Königklasse schied Turbine in der Saison 2013/2014 gegen den späteren Sieger VfL Wolfsburg im Halbfinale aus. Damals war noch Urgestein und Erfolgscoach Bernd Schröder im Amt. Nach der Zäsur im Vorjahr mit dem Schröder-Abschied wäre Platz zwei für seinen Nachfolger Rudolph ein großartiges Ergebnis. Dafür gilt es, Rang zwei gegen den FC Bayern München zu verteidigen. Die Bayern, die am Wochenende 2:4 in Frankfurt unterlagen, liegen nur einen Zähler hinter Turbine.