dpa

Literaturpreis für Schriftsteller Lutz Seiler

Der Thüringer Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Lutz Seiler. Die mit 12 000 Euro dotierte Auszeichnung werde am 21. September dem gebürtigen Geraer in Erfurt übergeben, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Geehrt werde ein Autor, «der mit Lyrik, Essay und Roman ein Werk vorzuweisen hat, dessen Qualität in allen Gattungen und Genres besticht», erklärte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Der Literaturpreis wird alle zwei Jahre vom Land, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und dem Thüringer Literaturrat vergeben. In die Wahl kommen profilierte Autoren, aber auch Nachwuchsschriftsteller, die eine direkte Beziehung zu Thüringen haben. Vor Seiler haben Wulf Kirsten (2015), Kathrin Schmidt (2013) und Jürgen Becker (2011) den Preis erhalten.

Seiler (53) lebt nach Angaben der Staatskanzlei heute in Wilhelmshorst bei Berlin sowie in Stockholm. Für sein im September 2014 erschienenes Romandebüt «Kruso» hatte er den Deutschen Buchpreis erhalten.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen