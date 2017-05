dpa

Russische Rocker «Nachtwölfe» in Berlin erwartet

Die umstrittene russische Rockergruppe «Nachtwölfe» wird wie in den vergangenen Jahren zum Jahrestag des Kriegsendes in Berlin erwartet. Am Montagabend sollten die «Nachtwölfe», die als Nationalisten und Anhänger des russischen Präsidenten Wladimir Putin gelten, in Berlin eintreffen. Für Dienstagmorgen ist laut Polizei eine Kranzniederlegung am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park geplant. Der russische «Tag des Sieges» ist am 9. Mai.

Die Rockergruppe war am 27. April in Moskau gestartet. Mit ihrer Fahrt will sie an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland vor 72 Jahren erinnern.

Am Sonntag hatten die Motorradfahrer laut einem Bericht der «Sächsischen Zeitung» in Dresden Station gemacht und auf einem Friedhof einen Kranz niedergelegt. In einem Videofilm im Internet sind rund 60 Motorräder sowie einige Autos bei der Fahrt durch Dresden zu sehen.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen