Sowjetsoldaten-Massengrab an B1 im Oderbruch entdeckt

72 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden Knochenteile von Rotarmisten geborgen. Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin begleiten diesen Prozess.

Munitionsexperten waren im Zuge von Bauarbeiten an einem Radweg in der vergangenen Woche auf die Leichenteile gestoßen und hatten dies dem Volksbund gemeldet. Nachdem die Überreste geborgen wurden, sollen sie nach Lebus in eine Kriegsgräberstätte gebracht werden, erklärte Breithaupt. Dort sollen sie untersucht und möglicherweise identifiziert werden. Wenn dies nicht möglich sei, sollen die Gebeine Anfang kommenden Jahres in Lebus würdig beigesetzt werden, betonte er.