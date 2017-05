dpa

Massengrab bei Seelow an Bundesstraße 1 entdeckt

Sprengstoffexperten sind im Oderbruch an der Bundesstraße B1 nahe Seelow (Märkisch-Oderland) auf ein Massengrab mit Überresten sowjetischer Soldaten gestoßen. Seit Montagfrüh werden die Knochenteile unter Aufsicht von Mitarbeitern der russischen Botschaft geborgen. «Bislang haben wir Überreste von 21 sowjetischen Soldaten entdeckt», sagte Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das ganze Ausmaß des Fundes könne bislang noch nicht abgeschätzt werden. Er vermutet weitere Leichenteile in der Erde. Munitionsexperten waren im Zuge von Bauarbeiten an einem Radweg auf Knochenteile gestoßen und hatten dies dem Volksbund gemeldet.

Die Soldaten sind vermutlich bei den schweren Kämpfen um die Seelower Höhen - einer der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden - im April 1945 getötet worden.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen