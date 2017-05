dpa

Abwasser-Problem: Strandbad Weißensee vorerst geschlossen

Der Bade-Sommer am Weißensee in Pankow könnte in diesem Jahr buchstäblich ins (Ab-)Wasser fallen. Weil bei Bauarbeiten in der Umgebung ein Abflussrohr beschädigt wurde, bleibt das beliebte Strandbad vorerst geschlossen. Das teilten die Betreiber auf ihrer Internetseite mit. Laut einem Bericht von «Berliner Zeitung» und «Berliner Kurier» (Montag) wurde das Abwassersystem beim Bau von Luxuswohnungen beschädigt. Daraufhin habe das Gesundheitsamt den Betrieb untersagt. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist offen. Den Zeitungen zufolge verhandeln die Betreiber mit dem Bezirk darüber, zumindest provisorisch einen Teil des Bades öffnen zu dürfen.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 12:10 Uhr

