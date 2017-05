dpa

Dardai warnt schon vor Darmstadt

Für eine arg angeschlagene Hertha-Mannschaft beginnt mit dem Training am Dienstagnachmittag der Kampf gegen den weiteren Absturz. Platz sechs in der Fußball-Bundesliga haben die Berliner bereits an den SC Freiburg verloren. Trainer Pal Dardai warnte bereits vor dem nächsten Gegner SV Darmstadt 98, der als Absteiger in die 2. Liga feststeht. Der Hertha-Coach sieht das «eher als Nachteil», zumal sein Team auswärts neun Mal hintereinander verloren hat. «Die Darmstädter haben gezeigt, dass sie Charakter haben. Jeder will sich nochmal zeigen. Es wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen richtig gut arbeiten. Wenn es ein Punkt wird, dann gut, drei wären ein Traum», sagte der Ungar.

«Der Trend spricht vielleicht gegen uns, nichtsdestotrotz müssen wir zeigen, dass wir eine Mannschaft sind. Wir haben alles noch in der eigenen Hand», erklärte Sebastian Langkamp, der wie John Anthony Brooks wegen einer Gelbsperre in Darmstadt nicht helfen kann. Trotzdem hat Dardai für beide in der Vorbereitung eine wichtige Rolle zugedacht: «Die erfahrenen Spieler sollen mit helfen, auch coachen.» Denn Dardai wird in der zentralen Abwehr als Ersatz neben Jordan Torunarigha (19) eine weitere Nachwuchskraft aufbieten. Zur Wahl stehen Florian Baak (18), Sidney Friede (19) und Nico Beyer (20).

Neben den Innenverteidigern Langkamp und Brooks fallen für das vorletzte Spiel am Samstag (15.30 Uhr) auch die verletzten Per Skjelbred und Fabian Lustenberger aus. Die Rückkehraussichten für Marvin Plattenhardt und Niklas Stark sind eher vage. Doch Langkamp fordert: «Wir müssen positiv bleiben, müssen punkten, punkten, punkten und uns irgendwie durchschlängeln.»

